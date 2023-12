Business news: Libia, Noc discute con Sonatrach un piano di esplorazione nel Bacino di Ghadames

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera nazionale libica, National Oil Corporation (Noc), ha tenuto un incontro tecnico con i rappresentanti della società algerina del settore petrolifero e del gas, Sonatrach, per definire un piano di esplorazione da compiere nel 2024 nel Bacino di Ghadames, nella Libia occidentale. Lo ha reso noto la Noc sul profilo ufficiale di Facebook, in cui dichiara che questo incontro è il primo di tipo esplorativo con Sonatrach, dopo che quest'ultima ha annunciato lo scorso 7 novembre di aver revocato lo stato di forza maggiore sugli appezzamenti concessi in Libia. (Lit)