Business news: Tunisia, previsioni Fitch, deficit fiscale scenderà al 6,4 per cento nel 2024

- Il governo tunisino ha rivisto il bilancio 2023, spingendo il deficit previsto al 6,8 percento del Pil (incluse le sovvenzioni) rispetto all'obiettivo iniziale del 5 per cento, e oltre il 6,7 per cento nel 2022. Lo dichiara l'agenzia di rating Fitch, che ha deciso di mantenere il rating della Tunisia a "CCC-" nel suo ultimo rapporto sul Paese. È lo stesso rating che l'agenzia le aveva assegnato nel giugno 2023, prevedendo che il deficit fiscale scenderà al 6,5 per cento poiché il bilancio rivisto incorpora alcuni buffer sulle spese, per poi consolidarsi lentamente al 6,4 per cento nel 2024 e al 5,7 percento nel 2025. Secondo l'agenzia di rating, il deficit più elevato è principalmente il risultato di maggiori sussidi e trasferimenti alle imprese statali, nonché dell'aumento del costo del debito rispetto al budget iniziale, redatto sulla base dell'accordo raggiunto con il Fmi lo scorso anno. Ciò riflette l'assenza di riforma del sistema di sussidi e l'ampio deficit di finanziamenti esterni rispetto al piano di finanziamento del bilancio, che aumenta il ricorso a finanziamenti interni più costosi. (Tut)