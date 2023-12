Business news: Tunisia, Banca centrale, crescita economica penalizzata da siccità nel terzo trimestre del 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attività economica della Tunisia è stata duramente colpita dalla scarsa performance del settore agricolo nel terzo trimestre del 2023, in cui ha registrato un calo del 16,4 per cento su base annua. Lo ha riferito la Banca centrale tunisina in una nota, secondo cui ciò è dovuto al persistere della siccità e all'aggravarsi dello stress idrico, con una conseguente contrazione della crescita economica dello 0,2 per cento, rispetto al +0,6 per cento del secondo trimestre di quest'anno. Il prodotto interno lordo (Pil) non agricolo della Tunisia è invece tornato ai livelli pre-pandemia, con un aumento dell'1,5 per cento nel terzo trimestre del 2023. La tenuta dell'attività economica al di fuori dell'agricoltura è stata favorita dalla buona performance del settore turistico e delle attività a esso connesse, nonché dal graduale rafforzamento della produzione industriale. (Tut)