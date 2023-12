Business news: Algeria, oltre 250 mila tonnellate di ferro estratte da miniera Gara Djebilet tra 2022 e 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 250 mila tonnellate di ferro sono state estratte tra il 2022 e il 2023 dalla miniera di Gara Djebilet, nella wilaya (provincia) di Tindouf in Algeria. Lo ha affermato il vicedirettore generale dell’Agenzia nazionale per la ricerca e l'estrazione mineraria e dell'Impresa nazionale del ferro e dell'acciaio (Feraal), Reda Belhadj. Le quantità estratte sono destinate a coprire parte del fabbisogno del mercato nazionale, con la possibilità di esportarne una parte, nell'ambito degli sforzi per aumentare le entrate non derivanti dagli idrocarburi dell’Algeria, dato l’aumento del prezzo del ferro sul mercato internazionale oltre la soglia di 135 dollari a tonnellata, rispetto ai 100 dollari a tonnellata del dicembre 2022, pari al 35 per cento. Belhadj ha inoltre annunciato che il progetto creerà 25 mila posti di lavoro diretti e 125 mila indiretti, oltre a dare un notevole impulso all’industria nazionale, alla rete di piccole e medie imprese, e alla promozione di settori legati allo sviluppo delle risorse minerarie. Il vicedirettore ha sottolineato “l'importanza strategica del progetto Gara Djebilet” e ha affermato che “l'Algeria ha iniziato a posizionarsi tra i principali esportatori di ferro". (Ala)