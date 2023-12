Business news: Siria, il Parlamento ha approvato il progetto di bilancio per l'anno finanziario 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento della Siria ha approvato il progetto di bilancio statale per l'anno finanziario 2024. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa siriana “Sana”. Nel progetto, gli stanziamenti di bilancio sono stati fissati a 35.500 miliardi di lire siriane (quasi 13 miliardi di euro), distribuiti tra 26.500 miliardi di lire siriane (quasi 9,5 miliardi di euro) per le spese correnti e 9.000 miliardi di lire siriane (quasi 3 miliardi di euro) per gli investimenti. Il deficit di bilancio previsto ammonta a 9.404 miliardi di lire siriane (circa 3 miliardi di euro). Dopo l'approvazione del progetto, il presidente del Parlamento, Hammouda Sabbagh, si è congratulato con i membri del legislativo e il ministero delle Finanze per aver discusso il progetto, augurandosi che "questo bilancio raggiunga gli obiettivi fissati nel quadro della cooperazione tra Parlamento ed esecutivo". (Lib)