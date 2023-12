Business news: Oman, entrate pubbliche diminuite del 17 per cento nel periodo gennaio-ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le entrate pubbliche dell'Oman sono diminuite del 17 per cento su base annuale, raggiungendo circa 25,5 miliardi di dollari a ottobre scorso, rispetto ai 30,8 miliardi di dollari dello stesso mese del 2022. Lo ha riferito il ministero delle Finanze, citato dal quotidiano saudita "Arab News", secondo cui i ricavi netti petroliferi alla fine del mese di ottobre hanno raggiunto circa 14 miliardi di dollari, in calo del 12 per cento rispetto ai circa 16 miliardi di dollari dello stesso periodo del 2022. Il prezzo medio del petrolio è stato di 81 dollari al barile, con una produzione media di 1,05 milioni di barili al giorno. A fine ottobre, si è registrato inoltre un calo dei ricavi netti di gas del 43 per cento, pari a 4,42 miliardi di dollari, rispetto ai 7,79 miliardi di dollari dello stesso periodo dell'anno precedente. (Res)