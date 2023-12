Business news: Cina-Arabia Saudita, firmati 60 accordi per oltre 36,5 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Arabia Saudita e la Cina hanno firmato oltre 60 memorandum d’intesa e accordi d’investimento per oltre 26,5 miliardi di dollari in diversi settori, in occasione della conferenza sugli investimenti sino-saudita. Gli accordi sono stati firmati alla presenza del ministro degli Investimenti, Khaled al Falih, e del vice ministro cinese, Li Fei. La conferenza, iniziata martedì a Pechino in occasione della visita di Al Falih in Cina e a Hong Kong, ha visto la partecipazione di 1.200 funzionari di entrambi i Paesi. (Res)