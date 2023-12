Business news: Libano, Moody’s conferma il rating “C” con prospettiva “stabile”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia Moody's ha confermato il rating del Libano a "C", ma ha rivisto le prospettive future in positivo, da "nessuna prospettiva" a “stabile”. In un rapporto, Moody's ha avvertito che il persistente vuoto politico aumenta il rischio di una crisi economica, finanziaria e sociale a lungo termine. "L'esposizione del Libano a un'ulteriore intensificazione del conflitto tra Israele e Hamas invertirà parzialmente i recenti guadagni nel settore del turismo”, ha chiarito Moody’s. (Lib)