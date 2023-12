Business news: Algeria, Senato approva all'unanimità disegno di legge finanziaria per il 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato dell’Algeria ha approvato all’unanimità il disegno di legge finanziaria per il 2024. Il testo, precedentemente approvato dalla Camera dei rappresentanti, prevede per il 2024 una crescita economica del 4,2 per cento, ed è stato preparato sulla base di un prezzo di riferimento di 60 dollari al barile di petrolio per il periodo 2024-2026. Secondo le previsioni, le esportazioni di beni dovrebbero raggiungere i 49,8 miliardi di dollari nel 2024, mentre le importazioni di beni aumenteranno del 7,1 per cento rispetto alle previsioni di fine anno del 2023, raggiungendo i 43,5 miliardi di dollari. Su questa base, si prevede che la bilancia commerciale registrerà un surplus tra il 2024 e il 2026, raggiungendo i 6,3 miliardi di dollari nel 2024, poi i 2,9 miliardi di dollari e i 4,2 miliardi di dollari rispettivamente nel 2025 e nel 2026. Si prevede un deficit di bilancio di circa 6,2 miliardi di dinari algerini (circa 42 miliardi di dollari), rispetto ai 5,5 miliardi di dinari (37 miliardi di dollari) delle previsioni di chiusura per il 2023. Secondo il ministro delle Finanze, Laaziz Fayed, il testo comprende misure volte a preservare il sostegno agli investimenti e all'economia nazionale, rafforzare l'equità sociale e proteggere il potere d'acquisto dei cittadini, migliorare la situazione finanziaria degli enti locali, nonché la digitalizzazione delle procedure, dichiarazione doganale e molte altre misure. Il progetto mira inoltre ad affrontare le conseguenze finanziarie delle misure volte a garantire la sicurezza alimentare e l'approvvigionamento di acqua potabile, a far fronte al problema della carenza idrica, a promuovere gli investimenti, ad avviare grandi progetti infrastrutturali e a proseguire l'attuazione dei vari progetti in corso. (Ala)