Medio Oriente: Tajani, obiettivo due popoli due Stati, palestinesi non sono alleati di Hamas

- In Medio Oriente l'obiettivo è quello di avere due popoli e due Stati. Lo ha ribadito il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenuto questa sera alla trasmissione “Stasera Italia weekend”, in onda su Rete4. "Oggi ho lanciato un appello accorato a Israele perché si tutelino i luoghi di culto cristiani nella striscia di Gaza. Non è lì che si nascondono i terroristi di Hamas. Non sono i palestinesi gli alleati di Hamas", ha aggiunto. (Res)