Business news: Malesia, Anwar annuncia introduzione di un ministero del Digitale

- La Malesia istituirà un nuovo ministero del Digitale per stimolare la crescita economica e attirare investimenti nel Paese. Lo ha annunciato il primo ministro Anwar Ibrahim, in occasione del primo rimpasto del governo malesiano di unità nazionale. Il nuovo ministero si occuperà della "trasformazione digitale", ha dichiarato Anwar, che ha definito tale ambito "mutevole e impegnativo”, nonché "uno dei principali focus di questo governo". Il primo ministro, che il mese scorso ha superato il traguardo del primo anno alla guida del governo, ha sottolineato l'importanza di una risposta efficace all'interesse crescente per i centri dati e l'intelligenza artificiale, oltre alla necessità di "migliorare la comprensione degli studenti a vari livelli". Anwar ha anche riconosciuto che il suo governo ha ricevuto critiche sul fronte comunicativo, e ha affermato che separare il nuovo ministero dal ministero delle Comunicazioni e della Digitalizzazione aiuterà a gestire più efficacemente entrambi gli ambiti. (Fim)