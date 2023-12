Business news: Cina, Xiaomi respinge allusione dirigente Huawei su presunta violazione brevetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore cinese di smartphone Xiaomi è stato protagonista di una controversia con un dirigente di Huawei, accusato di avere "gravemente travisato i fatti" quando ha lamentato una presunta violazione di brevetti da parte di aziende rivali. Lo riporta il sito di notizie "Channel News Asia", precisano che Yu Chengdong, responsabile dei prodotti di consumo e del business auto di Huawei, ha lamentato le presunte violazioni di brevetti durante un evento aziendale tenuto la settimana scorsa, facendo riferimento soprattutto alla tecnologia "dragon bone". Pur in mancanza di riferimenti espliciti all'azienda rivale, le dichiarazioni hanno innescato la tempestiva reazione di Xiaomi, che ha utilizzato la suddetta tecnologia nella nuova versione del suo telefono pieghevole, lo Xiaomi Mix Fold 3. "Invitiamo Yu ad attenersi a 'standard di base scientifici e rigorosi' e a smettere di criticare ingiustamente i concorrenti o di fuorviare il pubblico in futuro", recita una nota di Xiaomi, attualmente quinto produttore di smartphone in Cina. L'azienda con sede a Pechino ha rivendicato una "completa indipendenza" nello sviluppo della sua tecnologia, precisando che il suo brevetto presenta componenti aggiuntive rispetto a quello menzionato da Yu. L'ultimo diverbio tra le due aziende – che si erano scontrate anche nel 2018 sulle specifiche delle fotocamere dei rispettivi smartphone – s'inserisce nel quadro dell'accresciuta concorrenza nel mercato cinese della telefonia mobile. (Cip)