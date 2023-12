Business news: Country Garden venderà partecipazione in Dalian Wanda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso dell’immobiliare cinese Country Garden venderà la sua quota di minoranza in un'unità del Dalian Wanda Group, un altro conglomerato immobiliare a corto di liquidità, a un'altra società gestita da Wanda. In base alle disposizioni dell’accordo, Gold Ease Global, consociata interamente controllata da Country Garden, cederà la sua partecipazione dell'1,79 per cento in Zhuhai Wanda Commercial Management Group. L'acquirente è Zhuhai Wanying Enterprise Management, una società del gruppo Wanda e principale azionista di Zhuhai Wanda. Il corrispettivo della transazione è di 432 milioni di dollari e sarà regolato in tre pagamenti. Le prime due transazioni verranno effettuate in yuan, mentre quasi l’80 per cento del restante importo verrà corrisposto in dollari statunitensi entro la fine del prossimo marzo. Stando a quanto dichiarato dal presidente di Country Garden, Mo Bin, la società sta "cercando attivamente una soluzione onnicomprensiva per affrontare in modo completo gli attuali rischi derivanti dal debito offshore". A tal proposito, i proventi netti dell’accordo con Wanda "saranno utilizzati per la ristrutturazione". (Cip)