Business news: Taiwan, esportazioni di computer scese del 19 per cento nel terzo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan ha registrato un calo delle esportazioni di computer del 18,6 per cento su base annua nel terzo trimestre, nel quadro degli adeguamenti delle scorte e del calo della domanda globale. È quanto emerge da un rapporto della società di consulenza statunitense International Data Corp (Idc), in cui si precisa che sono stati 614 mila i computer spediti dall’isola tra luglio e settembre. A registrare il calo più marcato su base annua sono stati i fornitori di notebook, con un calo delle spedizioni del 30,3 per cento nello stesso periodo. International Data Corp prevede un calo delle esportazioni anche nel quarto trimestre, che tuttavia dovrebbe moderarsi all’1,3 per cento su base annua. Da luglio a settembre, le spedizioni di computer sono diminuite complessivamente del 7,6 per cento rispetto all’anno precedente, attestandosi a 68,2 milioni di unità. La quota di mercato di Asustek, multinazionale con sede a Taipei, si è ridotta del 7,4 per cento su anno: i computer spediti nel periodo di riferimento sono stati 4,9 milioni, in calo di 10,7 punti percentuali rispetto al 2022. (Res)