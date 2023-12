Business news: saudita Aramco acquisisce 40 per cento azioni Go Petroleum Company

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gigante petrolifero saudita Aramco ha firmato un accordo per acquisire il 40 per cento delle azioni della compagnia Gas & Oil Pakistan Limited (Go), segnando così il proprio ingresso nel mercato del carburante pakistano. Lo riferisce il quotidiano “Arab News”, precisando che, secondo Aramco l'accordo contribuirà a garantire ulteriori sbocchi per i suoi prodotti raffinati e fornirà nuove opportunità di mercato per i lubrificanti a marchio Valvoline, in seguito all'acquisizione delle attività globali di Valvoline Inc. nel febbraio 2023. "La nostra seconda acquisizione al dettaglio prevista per quest'anno si allinea alla strategia di espansione di Aramco, con un percorso chiaro per la crescita di un portafoglio integrato di raffinazione, marketing, lubrificanti, commercio e prodotti chimici a livello mondiale", ha dichiarato in un comunicato il presidente della società per il settore Downstream, Mohammed Y. al Qahtani, aggiungendo: "Go ha una significativa capacità di stoccaggio, asset di alta qualità e un potenziale di crescita che contribuiranno a lanciare il marchio Aramco in Pakistan". (Res)