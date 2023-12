Business news: Giappone, Itochu e Osaka Gas acquistano il 40 per cento del produttore d'idrogeno Everfuel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso commerciale giapponese Itochu e la società di servizi Osaka Gas pianificano di entrare nel settore dell'idrogeno acquisendo una quota del 40 per cento del produttore danese di idrogeno Everfuel. Lo riferisce il quotidiano “Nikkei”, ricordando che Everfuel inizierà a produrre 3.000 tonnellate di idrogeno all'anno nel 2024, diventando uno dei maggiori produttori al mondo. Itochu e Osaka Gas sperano di acquisire conoscenze sulla produzione di idrogeno e di accelerare lo sviluppo della relativa catena di approvvigionamento in Giappone, incluse basi di produzione proprie. L’operazione è in linea con l'obiettivo del Giappone di utilizzare 3 milioni di tonnellate di idrogeno entro il 2030 per contribuire alla decarbonizzazione dell’economia. (Git)