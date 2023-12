Business news: India, inflazione al consumo salita al 5,5 per cento a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inflazione al consumo in India, è salita al 5,5 per cento a novembre, dal 4,87 per cento di ottobre. Lo ha reso noto l’Ufficio nazionale di statistica (Nso). Sul dato hanno inciso soprattutto i generi alimentari, che rappresentano quasi il 40 per cento del paniere: l’indice dei prezzi alimentari è salito all’8,7 per cento, dal 6,61 per cento. Il tasso di inflazione è vicino al limite fissato dalla Reserve Bank of India (Rbi), la banca centrale, il cui obiettivo è del quattro per cento con un margine del più o meno due per cento. L’8 dicembre il Comitato di politica monetaria ha lasciato invariato al 6,5 per cento il tasso di interesse di riferimento, il tasso repo, al quale l’istituto offre prestiti a breve termine alle altre banche. (Inn)