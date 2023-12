Business news: pilota automatico poco sicuro, Tesla richiama oltre 2 milioni di auto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso statunitense dei veicoli elettrici Tesla, di proprietà di Elon Musk, richiamerà oltre due milioni di auto a causa di preoccupazioni riguardanti il sistema di pilota automatico, che potrebbe essere utilizzato erroneamente dai guidatori. Lo si legge in un comunicato dell’Amministrazione nazionale per la sicurezza del traffico autostradale, secondo cui tra i modelli richiamati vi sono i Model 3, S, X e Y venduti negli Stati Uniti tra il 2012 e il 2023. Secondo l’ente di regolamentazione, il sistema di autopilota di Tesla potrebbe non essere dotato di controlli sufficienti a impedirne un uso errato da parte dei guidatori. Viene citato, in particolare, il rischio di incidenti nei momenti in cui l’autopilota è inserito e il guidatore non è pronto a intervenire alla guida. La decisione giunge al termine di un’indagine su 956 incidenti avvenuti mentre le auto utilizzavano il sistema di pilota automatico. (Was)