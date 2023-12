© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale della Cina è aumentata del 6,6 per cento su anno a novembre, accelerando rispetto al 4,6 per cento di ottobre e battendo la crescita del 5,6 per cento stimata dagli analisti. Lo si apprende dai dati pubblicati dall’Ufficio nazionale di statistica (Nbs). Quella del mese scorso è la performance migliore da settembre 2022. (Cip)