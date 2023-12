Lazio: ok da commissione Bilancio a manovra, accordo con sindacati sblocca stallo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore al Bilancio Giancarlo Righini durante le sedute della commissione ha ribadito che la manovra è “un percorso a ostacoli, per le varie pendenze ancora in corso e per gli approfondimenti e i rilievi della Corte dei Conti, che non ci hanno permesso di poter essere più coraggiosi”. A tal proposito, Righini ha fatto esplicito riferimento al miliardo di euro ancora in pendenza, relativo alle conciliazioni con le Asl, sotto il faro della magistratura contabile. "Per questi motivi – ha spiegato l’assessore – questo è un bilancio improntato alla prudenza e alla serietà. Avremmo voluto affrontare molte questioni, ma è stato impossibile in così poco tempo, in questi primi mesi di amministrazione. Abbiamo un bilancio completamente ingessato e negarlo vuol dire negare l’evidenza – ha aggiunto Righini – un bilancio rigido, molto complesso, con una serie di voci ancora in corso di accertamento, che potrebbero pregiudicare i conti della Regione. In questo contesto, abbiamo dato priorità all’utilizzo delle risorse cofinanziate, per non perderle”. Non solo, l'assessore Righini ha annunciato anche che saranno stanziati oltre 2,8 milioni di euro a sostegno delle donne e delle politiche per le pari opportunità. “Entro febbraio presenteremo il collegato a questa manovra, poi, entro marzo definiremo l’impiego dei 100 milioni di euro previsti all’articolo due della legge di Stabilità e, infine, entro giugno faremo l’assestamento di bilancio”, ha detto l’assessore, ribadendo ancora una volta che non si potrà più ricorrere all’indebitamento, “perché – ha concluso – in 10 anni siamo passati da 9 miliardi a 22 miliardi di debito”. (Rer)