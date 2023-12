Lazio: ok da commissione Bilancio a manovra, accordo con sindacati sblocca stallo (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Soddisfatti dell'accordo raggiunto sul fondo taglia tasse sia le opposizioni che i sindacati. Il fondo taglia tasse "si doveva e si poteva riconfermare. Oggi la giunta regionale, dopo il nostro lavoro in commissione, ha sottoscritto un nuovo accordo con i sindacati. Una bella notizia per le famiglie del Lazio", commenta Daniele Leodori, segretario Pd Lazio e consigliere regionale. "L'intesa prevede il rifinanziamento, entro la meta' di aprile, del cosiddetto fondo taglia tasse con le risorse necessarie per la riduzione della pressione fiscale per quasi due milioni di contribuenti. Questo è un risultato importante - aggiunge Natale di Cola, segretario generale della Cgil di Roma e del Lazio -. Ora ci aspettiamo che prosegua il confronto sul bilancio per dare risposta anche agli altri temi che abbiamo sollevato, a partire dal potenziamento dei servizio sanitario regionale e dalle politiche sociali, dal rifinanziamento della legge per l'invecchiamento attivo e della legge per la tutela della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro", conclude Di Cola.(Rer)