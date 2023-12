Ue: Tajani, allargamento a Paesi dell'est è passo importante verso riunificazione mondo ex Urss

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio europeo ha approvato l'avvio dei negoziati per l'adesione dell'Ucraina all'Ue e ha deciso di dare un segnale di attenzione alla Bosnia-Erzegovina, alla Georgia e alla Moldova, compiendo un passo avanti importante verso la riunificazione di quella parte dell'Europa un tempo sotto il gioco dell'Unione sovietica. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenuto questa sera alla trasmissione “Stasera Italia weekend”, in onda su Rete4. "Per quanto riguarda il Patto di stabilità ci vuole ancora tempo. Non possiamo accettare proposte che non possono essere accettate. Mi auguro che il costo denaro si abbassi Questo aiuterà il governo a rispettare i parametri di debito ma, soprattutto, le famiglie e le imprese per l'accesso al credito. In questo momento il denaro costa troppo", ha aggiunto. (Res)