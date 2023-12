Business news: India, Modi inaugura vertice Partnership globale sull’intelligenza artificiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha inaugurato a Nuova Delhi il vertice della Partnership globale sull’intelligenza artificiale (Gpai), in programma fino al 14 dicembre. Osservando che stanno emergendo tanto gli aspetti positivi quanto quelli negativi di questa tecnologia, il premier ha sottolineato la responsabilità di ogni Paese di interagire con i leader industriali del settore. Il capo del governo di Nuova Delhi, inoltre, ha evidenziato il ruolo dell’India e illustrato le politiche del suo governo per far sì che l’intelligenza artificiale sia usata per lo sviluppo sociale e la crescita inclusiva. “Più inclusivo sarà il percorso di sviluppo dell’intelligenza artificiale, più inclusivi saranno i risultati”, ha sintetizzato Modi. “Non c’è dubbio che l’intelligenza artificiale sia trasformativa ma sta a noi renderla sempre più trasparente”, ha aggiunto. Per Modi l’intelligenza artificiale può essere il più potente strumento di sviluppo del XXI secolo ma può anche essere distruttiva. Il leader ha elencato una serie di minacce alla sicurezza alle quali bisognerebbe rispondere con un quadro condiviso di principi per un uso etico. “È molto importante farlo per proteggere l’umanità”, ha affermato. (Inn)