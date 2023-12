Business news: Giappone, governo studia incentivi decennali per auto elettriche e microchip

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo giapponese intende offrire incentivi fiscali per promuovere la produzione su vasta scala in cinque settori, tra cui veicoli elettrici e semiconduttori, per un periodo di 10 anni. Lo anticipa il quotidiano "Nikkei". Il Partito liberaldemocratico (Pld), principale forza di governo giapponese, includerà tali misure nel quadro della riforma fiscale per l'anno 2024 che potrebbe essere approvato dal governo già questa settimana. Gli incentivi rientreranno in particolare in un pacchetto di agevolazioni mirate a incentivare la produzione nazionale in settori strategici. L'entità degli sgravi sarà proporzionale ai volumi di produzione e vendita dei prodotti interessati. (Git)