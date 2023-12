Business news: Cina, stipendi dirigenti Country Garden tagliati per la terza volta consecutiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni dirigenti del colosso dell'immobiliare cinese Country Garden hanno subito un taglio degli stipendi per la terza volta consecutiva dal 2022, nel quadro del forte indebitamento della società. A quanto si apprende da una nota pubblicata da Country Garden, il presidente della società Yang Huiyan e i direttori esecutivi Mo Bin e Yang Ziying hanno "richiesto volontariamente" un taglio delle retribuzioni a 16.716 dollari, a fronte di stipendi che ammontavano a circa 417 mila dollari. Negli ultimi due anni, la società ha adeguato più volte la retribuzione dei suoi dirigenti, ridotta complessivamente dell'86 per cento rispetto al 2021. L'iniziativa rientra nelle misure adottate da Country Garden per superare la sua persistente crisi di cassa, che ha già comportato una riduzione della superficie dei suoi uffici e un taglio dei costi amministrativi di circa il 60 per cento. Nel mese di ottobre, la società non ha provveduto al pagamento di una cedola da 15,4 milioni di dollari su un'obbligazione denominata in dollari e viene da allora considerata in default. (Cip)