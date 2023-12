Business news: concluso a Nuova Delhi il vertice della Partnership globale sull’intelligenza artificiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vertice della Partnership globale sull’intelligenza artificiale (Gpai), inaugurato l’11 dicembre a Nuova Delhi, si è concluso con una dichiarazione di impegno comune per un progresso sostenibile e sicuro di questo tipo di tecnologia. Lo riferisce un comunicato del ministero dell’Elettronica e della tecnologia informatica dell’India, secondo il quale il Paese è emerso come un hub globale per l’innovazione nel settore. In una trentina di sessioni sono intervenuti oltre 150 relatori di tutti i Paesi membri e i lavori sono stati seguiti da un pubblico di 22 mila persone, oltre ai 15 mila collegati da remoto. L’evento ha offerto anche una vetrina (AI Pitch) alle start-up per presentare i loro prodotti e servizi. La Gpai, lanciata nel 2020, è un’iniziativa volta a sostenere la ricerca sull’intelligenza artificiale alla quale partecipano 29 Paesi e di cui l’India, che è tra i membri fondatori, avrà la presidenza nel 2024. (Inn)