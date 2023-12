Business news: Sumitomo Chemical aprirà nuovo stabilimento in India

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sumitomo Chemical costruirà un nuovo stabilimento agrochimico in India per aumentare la propria quota di mercato nel Paese più popoloso del mondo, secondo quanto appreso dal quotidiano “Nikkei”. La società giapponese otterrà circa 50 acri di terreno nello stato occidentale del Gujarat, e prevede di completare la costruzione del nuovo impianto produttivo intorno al 2027. L'investimento iniziale dovrebbe superare i 5 miliardi di yen (35 milioni di dollari). Il nuovo impianto sarà il terzo di Sumitomo Chemical in India per i componenti attivi dei prodotti agrochimici. Una volta pienamente operativo, lo stabilimento dovrebbe aumentare la capacità produttiva dell’azienda in India dell’80 per cento. Sumitomo Chemical è il settimo produttore mondiale di prodotti agrochimici e si posiziona al secondo posto nel mercato indiano con una quota pari a circa il 9 per cento. Il settore agrochimico dell'azienda in India ha generato vendite pari a circa 430 milioni di dollari nell'anno fiscale concluso a marzo 2023. Sumitomo Chemical punta a raggiungere un volume di vendite di 500 milioni di dollari entro l'anno fiscale 2025. (Git)