Lazio: ok da commissione Bilancio a manovra, accordo con sindacati sblocca stallo (3)

- La proposta di legge di stabilità regionale 2024, approvato oggi definisce il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. E’ stabilita l’istituzione del “fondo per la riduzione della pressione fiscale e il sostegno al reddito”, con una dotazione finanziaria complessiva pari a euro 100 milioni di euro per l’anno 2024, che sarà rimodulato, probabilmente tra 130 e 150 milioni. È previsto che, con apposita e successiva legge regionale, da adottarsi entro il 15 aprile 2024 in coerenza con la legislazione statale recante la nuova articolazione degli scaglioni dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), con riferimento al periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2023, si provvederà alla ripartizione del fondo e alla rideterminazione delle aliquote dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche per specifiche categorie di soggetti e scaglioni di reddito imponibile. Inoltre, saranno individuate delle categorie di soggetti passivi dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap). Per quanto riguarda il bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026, approvato ieri, si compone di 7 articoli e 23 allegati e ammonta per il triennio a quasi 55 miliardi di euro: al netto delle poste tecniche e delle partite finanziarie ad oltre 18 miliardi di euro per l’anno 2024 dei quali circa 3 miliardi e 200 milioni di euro a libera destinazione. (segue) (Rer)