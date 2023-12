Lazio: ok da commissione Bilancio a manovra, accordo con sindacati sblocca stallo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le ricerche vincolate, pari a circa 15 miliardi, sono riferite alla sanità per 12 miliardi, al trasporto pubblico locale per 600 milioni, che con ulteriori 345 milioni di risorse regionali raggiunge quasi un miliardo di risorse complessive e per la parte rimanente fondi provenienti dall’Unione europea e dallo Stato. In merito all'anno 2025 le previsioni di bilancio ammontano a circa 18,7 miliardi, mentre per il 2026 a 17,8 miliardi. Per la prima volta, dopo moltissimi anni, il Bilancio di previsione, stabilisce che, per gli anni dal 2024 al 2026, non è previsto il ricorso al debito per finanziare gli investimenti, alla cui copertura si provvede a valere sulle risorse disponibili di parte corrente previste nel bilancio di previsione e mediante le risorse derivanti dall’alienazione di beni patrimoniali. Nell’ambito degli articoli della proposta di legge, tenuto conto che il bilancio di previsione è triennale e svolge la funzione autorizzatoria di destinazione delle risorse a preventivo, sono riportati il quadro complessivo delle entrate e delle spese per il triennio di riferimento. (segue) (Rer)