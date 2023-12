Business news: Usa, 35 milioni di dollari a Bae Systems per aumentare produzione chip per F-35

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha annunciato che intende stanziare 35 milioni di dollari al colosso del settore aerospaziale BaE Systems per quadruplicare la produzione di microchip per i cacciabombardieri di quinta generazione F-35 e i satelliti commerciali presso lo stabilimento della compagnia in New Hampshire. L’annuncio è il primo relativo al programma di sussidi per la ricerca e produzione di semiconduttori “Chips for America”, approvato dal Congresso federale ad agosto dello scorso anno con una dotazione complessiva di 52,7 miliardi di dollari. (Was)