Ucraina: Tajani, priorità dell'Europa è difendere libertà e indipendenza di Kiev,

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La priorità dell'Europa è quella di difendere la libertà e l'indipendenza dell'Ucraina: non si tratta di fare un regalo ma di difendere il diritto internazionale. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenuto questa sera alla trasmissione “Stasera Italia weekend”, in onda su Rete4. "Se l'Occidente non fosse intervenuto l'Ucraina sarebbe stata invasa dalla Russia. Se vogliamo la pace bisogna avere due contendenti che se la battano, altrimenti sarebbe una resa", ha aggiunto Tajani, che per quanto riguarda il rinnovo dell'invio degli aiuti militari a Kiev ha affermato: "Noi abbiamo preso un impegno per rinnovare gli aiuti militari, sarà responsabilità mia e del ministro (Guido) Crosetto per fare tutto ciò che è indispensabile per aiutare questo Paese. Ma non ci sono solo gli aiuti militari, ci sono anche gli aiuti umanitari", ha aggiunto. (Res)