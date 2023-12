G7: Tajani, Italia protagonista nei Balcani e in Africa e interlocutore privilegiato degli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia avrà l'onore di guidare il G7 da gennaio: siamo tornati protagonisti nei in Balcani e in Africa, oltre ad essere interlocutori privilegiati degli Usa. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenuto questa sera alla trasmissione “Stasera Italia weekend”, in onda su Rete4. In vista della Conferenza degli ambasciatori della prossima settimana, ha poi aggiunto Tajani, ci sarà un intervento del segretario di Stato Usa, Antony Blinken, e sarà presente il ministro degli Esteri britannico James Cameron. "Vogliamo dare dei messaggi ai nostri ambasciatori e arricchire le loro conoscenze. Domani sera, ad esempio, ci sarà un incontro a Villa Madama con la ministra delle Riforme, Maria Elisabetta Casellati, per spiegare agli ambasciatori le riforme che stiamo facendo. Parleremo poi di intelligenza artificiale, che è una grande sfida che non va sottovalutata", ha concluso.(Res)