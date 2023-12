© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioVARIE- Torna, come da tradizione nella terza domenica di Avvento, la Benedizione dei Bambinelli che rappresenta ormai un appuntamento imperdibile nel cammino verso il S. Natale per oratori, gruppi giovanili, parrocchie e famiglie di Roma.Città del Vaticano (ore 10:30)- La Comunità di Sant'Egidio promuove la corsa "Christamas run 2023". Tutti i fondi raccolti saranno usati per acquistare un ecografo dotato di intelligenza artificiale, destinato al miglioramento delle diagnosi delle malattie cardiovascolari in Mozambico e al loro trattamento.Roma, partenza da Vivibistrot di Villa Pamphilj (ore 10:00)- Il presidente del Senato La Russa parteciperà al concerto Polizia di Stato.Latina, Teatro d’Annunzio (ore 18)- Tradizionale appuntamento culturale, con il Coro della Diocesi di Roma e l’orchestra “Fideles et Amati” diretti dal maestro monsignor Marco Frisina.Roma, basilica di San Giovanni in Laterano (ore 20:30) (Rer)