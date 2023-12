Business news: Cina, prestiti in yuan aumentati di 3 mila miliardi di dollari da gennaio a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prestiti cinesi denominati in yuan sono aumentati di circa 3 mila miliardi di dollari nei primi tre trimestri del 2023. Lo indicano i dati pubblicati dalla Banca centrale, secondo cui i prestiti in valuta nazionale sono aumentati di 139 mila miliardi di dollari solo nel mese di novembre. Nello stesso periodo l'indicatore M2, che misura l'offerta di moneta determinata dal contante in circolazione e di tutti i depositi, è salito di 10 punti percentuali su base annua, arrivando a circa 41 mila miliardi di dollari. Il tasso di crescita è stato inferiore di 0,3 punti percentuali rispetto alla fine di ottobre e di 2,4 punti percentuali rispetto a novembre 2022. (Cip)