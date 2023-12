Business news: Indonesia, incentivi alle importazioni per aziende che costruiranno stabilimenti auto elettriche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Indonesia concederà incentivi fiscali ai veicoli elettrici completamente assemblati importati nel Paese fino al 2025, ma soltanto per le case automobilistiche che costruiranno stabilimenti di assemblaggio di auto elettriche nel Paese. E’ quanto previsto da nuovo regolamento presidenziale varato per promuovere gli investimenti nel settore dell’elettromobilità. In base al nuovo regolamento firmato l'8 dicembre e reso noto questa settimana, le aziende che hanno investito in impianti di veicoli elettrici, che pianificano di aumentare i loro investimenti in tali veicoli o che stanno pianificando nuovi investimenti saranno idonee a ricevere gli incentivi. Le nuove regole elimineranno i dazi sulle importazioni e l'imposta sulle vendite di beni di lusso per i veicoli assemblati importati nel Paese e forniranno incentivi sulle tasse raccolte dai governi provinciali. (Fim)