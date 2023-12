Business news: Usa, inflazione annuale dei produttori in calo allo 0,9 per cento a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di inflazione annuale dei produttori statunitensi è sceso a novembre allo 0,9 per cento, al di sotto delle previsioni che lo stimavano all'1 per cento. Lo indicano i dati pubblicati dal dipartimento del Lavoro, relativi al prezzo di vendita medio che i produttori statunitensi hanno ottenuto nel mese considerato. Si tratta di un calo notevole non solo rispetto alle stime ma anche al precedente 1,2 per cento di ottobre, oltre che il tasso più basso registrato dallo scorso luglio. Il giorno prima il dipartimento ha pubblicato il livello di inflazione annuale, che a novembre ha rallentato al 3,1 per cento con un lieve incremento di 0,1 punti percentuali a ottobre. A ottobre l’indice dei prezzi al consumo su base annuale si era attestato al 3,2 per cento. A contribuire al rallentamento dell’inflazione è, in particolare, il calo dei prezzi del gas. L’indice di fondo, che non considera i prezzi di prodotti più volatili quali carburanti e alimenti, è rimasto stabile al 4 per cento su base annuale ed è cresciuto dello 0,3 per cento tra ottobre e novembre. (Was)