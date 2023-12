Mobilità: Trenitalia lancia campagna social per migliorare utilizzo app a beneficio viaggiatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Semplificare la comunicazione con i propri utenti e migliorare la loro esperienza di viaggio. Con questo obiettivo - si legge in una nota -, Trenitalia, società guidata da Luigi Corradi e capofila del Polo Passeggeri del Gruppo Fs, ha lanciato una campagna di sensibilizzazione su TikTok per raccontare tutte le funzionalità dell'App Trenitalia. Saranno quattro i protagonisti dei video pubblicati sul social network più amato dai giovani. I video-racconti rispecchiano tutte le esperienze di viaggio offerte da Trenitalia, che possono comodamente essere programmate attraverso l'App. Dall'acquisto del biglietto, alle indicazioni sul binario di partenza; dal monitoraggio in tempo reale del viaggio attraverso il servizio Smart caring, alla gestione più snella dei rimborsi. Il lancio della campagna coincide con l'arrivo di una nuova funzione dell'App di Trenitalia: il "borsellino elettronico". Il nuovo strumento di pagamento contribuirà a semplificare l'esperienza di acquisto dei viaggiatori. Gli utenti potranno alimentare il proprio wallet con gli strumenti di pagamento elettronici già disponibili all'interno dell'App e acquistare prodotti e servizi erogati da Trenitalia. Inoltre, sarà possibile ricaricare il borsellino di altri utenti che non posseggono strumenti elettronici di pagamento e permettere loro di effettuare acquisti in modo rapido o pagare piccole spese quali, ad esempio, il parcheggio o un biglietto urbano di Busitalia. Il "borsellino elettronico" arricchisce ulteriormente i servizi già disponibili con l'App di Trenitalia, che offrono ai clienti informazioni e soluzioni di primo e ultimo miglio integrate al servizio ferroviario. (segue) (Com)