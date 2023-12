Mar Rosso: anche Msc sospende transito navi dopo attacco Houthi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In seguito a un incidente che ha coinvolto la nave portacontainer Msc Palatium III, attaccata ieri mentre transitava nel Mar Rosso dai ribelli yemeniti Houthi, "per proteggere la vita e la sicurezza dei nostri marittimi, finché il passaggio del Mar Rosso non sarà sicuro, le navi Msc non transiteranno nel Canale di Suez in direzione est e ovest". Lo si legge in una nota della compagnia di navigazione. "Tutto l'equipaggio è al sicuro e non si segnalano feriti, nel frattempo la nave ha subito danni limitati da incendio ed è stata messa fuori servizio", riferisce l'armatore in riferimento all'attacco subito dalla Palatium. "Questa interruzione avrà un impatto di diversi giorni sugli orari di navigazione delle navi prenotate per il transito di Suez", aggiunge Msc. (Com)