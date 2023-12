© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono mesi "che lo diciamo: il fondo taglia tasse si doveva e si poteva riconfermare. Oggi la giunta regionale, dopo il nostro lavoro in Commissione, ha sottoscritto un nuovo accordo con i sindacati. Una bella notizia per le famiglie del Lazio". Lo scrive su X Daniele Leodori, segretario Pd Lazio e consigliere regionale. (Com)