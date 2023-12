Business news: TikTok acquisisce il 75 per cento di Tokopedia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il social media TikTok, di proprietà cinese, ha acquistato per 1,5 miliardi di dollari il 75 per cento di Tokopedia, l’unità di e-commerce della superapp indonesiana GoTo. Le due società lo hanno annunciato dopo la decisione del governo indonesiano di bandire le attività di vendita online sulle piattaforme social. Il divieto, varato da Giacarta lo scorso settembre, rischiava di estromettere TikTok dal mercato indonesiano delle vendite online. L’Indonesia è uno dei più importanti mercati di TikTok: secondo la società di ricerca Statista, il social media contava a ottobre circa 106,5 milioni di utenti nel Paese, rendendo l’Indonesia il secondo maggiore mercato di TikTok dopo gli Stati Uniti. Tokopedia risentiva sempre più della concorrenza del social media cinese sul proprio mercato nazionale: grazie all’accordo, Tokopedia e TikTok Shop si fonderanno sotto il marchio Tokopedia, che gestirà entrambe le attività. TikTok disporrà di una quota maggioritaria del 75,01 per cento, mentre la quota restante rimarrà a GoTo, e la nuova entità continuerà a far parte del gruppo indonesiano. (Fim)