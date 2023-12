Stellantis: Calenda, la più grande deindustrializzazione italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Leader di Azione

19 luglio 2021

- Stellantis è “la più grande deindustrializzazione italiana passata sotto completo silenzio dal sindacato”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, a margine del convegno di Atreju. “Oggi noi produciamo il 60 per cento dei veicoli che producevamo in epoca Marchionne. Abbiamo venduto Magneti Marelli e tutto questo è accaduto mentre davamo i soldi a Elkann per pagarsi i dividendi necessari alla fusione”, ha aggiunto. Si tratta di “un grande scandalo italiano ed è giusto parlarne qualunque siano le conseguenze e per me le conseguenze sono che non ho mai più messo piede su un giornale del gruppo Gedi”, ha concluso Calenda. (Rin)