Madagascar: Rajoelina giura per il terzo mandato, "unirò tutto il popolo malgascio"

- Il presidente del Madagascar, Andry Rajoelina, ha prestato giuramento oggi per il terzo mandato alla guida del Paese dopo essere stato dichiarato vincitore delle elezioni presidenziali del mese scorso. "Sarò il presidente che unisce tutto il popolo malgascio", ha detto Rajoelina davanti a migliaia di suoi sostenitori durante la cerimonia di giuramento nella capitale Antananarivo, alla quale hanno partecipato anche sei capi di Stato. "Avremo particolare cura dei poveri, degli anziani, delle donne, dei giovani e dei bambini. Per i prossimi cinque anni perseguiremo tre pilastri: capitale umano, industrializzazione e miglioramento della gestione della pubblica amministrazione", ha aggiunto Rajoelina. Alle elezioni presidenziali del mese scorso Rajoelina ha ottenuto il 58,9 per cento dei voti espressi, mentre il secondo classificato, il deputato Siteny Randrianasoloniaiko, ha ottenuto il 14,4 per cento. Randrianasoloniaiko e altri contendenti hanno respinto i risultati del sondaggio, che secondo loro è stato viziato da irregolarità, tra cui l'intimidazione dei funzionari elettorali e l'uso di risorse pubbliche da parte del partito al governo. Le elezioni sono state precedute da settimane di proteste, con l'opposizione che ha affermato che Rajoelina non avrebbe dovuto candidarsi perché ha acquisito la nazionalità francese nel 2014 – la doppia nazionalità è vietata dalla Costituzione malgascia – e ha creato condizioni elettorali ingiuste. Dieci candidati su 13 hanno successivamente boicottato lo scrutinio dopo che il governo si è rifiutato di attuare le loro richieste, ma i loro nomi sono rimasti sulla scheda elettorale. Rajoelina, 49 anni, è salita al potere per la prima volta con un colpo di Stato del 2009. Si è dimesso nel 2014 ma è diventato nuovamente presidente dopo aver vinto le elezioni del 2018.(Res)