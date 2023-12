Business news: esportazioni veicoli dalla Cina in aumento del 46,3 per cento a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni di veicoli prodotti in Cina sono aumentate del 46,3 per cento su anno a novembre, attestandosi a 482 mila unità. È quanto si apprende dai dati pubblicati dall'Associazione cinese dei produttori di automobili. Il mese scorso, le vendite di veicoli a livello nazionale sono aumentate del 27,4 per cento su base annua, arrivando a 2,97 milioni di unità. Da gennaio a novembre, sono stati prodotti e venduti in Cina 27,11 milioni e 26,94 milioni di veicoli, con rispettivi incrementi del 10 e del 10,8 per cento su base annua. In particolare, la produzione e le vendite di veicoli a nuova energia sono aumentate rispettivamente del 34,5 e del 36,7 per cento su anno, arrivando a 8,43 milioni e 8,30 milioni di unità. (Cip)