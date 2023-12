Business news: Usa, Occidental acquista CrownRock per 12 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera statunitense Occidental ha acquistato la texana CrownRock, uno degli operatori del Bacino Permiano, per 12 miliardi di dollari. Lo ha reso noto l'amministratrice delegata dell'azienda, Vicki Hollub, secondo cui l'operazione ha l'obiettivo di incrementare la presenza di Occidental nell'area a più alta produzione di greggio negli Stati Uniti. L'affare dovrebbe essere finalizzato nel primo trimestre del 2024. CrownRock sta attualmente sviluppando 100 mila acri del Bacino centrale, una porzione del Permiano che si estende in 20 contee del Texas occidentale e che nel 2020 ha prodotto il 15 per cento del greggio statunitense. L'acquisto dovrebbe permettere a Occidental di aumentare la propria produzione di circa 170 mila barili al giorno e di aggiungere al proprio portafoglio 1.700 siti non sviluppati nel Permiano. Per finanziare l'operazione, la società emetterà 9,1 miliardi di dollari di debito e circa 1,7 miliardi di dollari di azioni ordinarie. (Was)