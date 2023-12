Medio Oriente: incontro tra capo Mossad e premier Qatar per riavvio negoziati su rilascio ostaggi (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul campo proseguono le operazioni delle Idf a Gaza. I militari della Brigata 188 delle Forze di difesa israeliane (Idf) hanno identificato un pozzo vicino a una scuola nella zona di Shejaia, a Gaza City, e al suo interno un terrorista che ha aperto il fuoco contro i soldati. I combattenti hanno aperto il fuoco e hanno lanciato una granata contro il terrorista, uccidendolo e distruggendo il pozzo, riferiscono su X (ex Twitter) le Idf. Caldo anche il fronte settentrionale al confine con il Libano, dove Israele ha sparato colpi d'artiglieria dopo i razzi lanciati su Kiryat Shmona. Nelle prossime ore è atteso un nuovo discorso alla nazione di Netanyahu. I familiari degli ostaggi hanno esortato il governo a porre fine ai combattimenti e avviare i negoziati per liberarli. Critiche anche per il fatto che non sia stato Netanyahu ad annunciare la morte dei tre ostaggi, ma il capo di Stato maggiore, Herzi Halevi. Finora, dal 7 ottobre a oggi i militari israeliani feriti sono 1.740, mentre i morti 119. Da parte sua, il ministero della Sanità di Gaza, controllato da Hamas, ha affermato che almeno 18.787 palestinesi sono stati uccisi e 50.897 feriti a Gaza dall'inizio della guerra. (segue) (Res)