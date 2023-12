Lazio: Coppotelli (Cisl), grazie a nostra intesa di ottobre oggi giù tasse per redditi medio bassi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Partendo dall'intesa sottoscritta dalla Cisl ad ottobre oggi arriviamo ad una sottoscrizione unitaria con la Regione Lazio per la riduzione della pressione fiscale sulle cittadine e i cittadini con redditi fino a 35.000 euro, i quali anziché pagare il 3,33 per cento di addizionale regionale all'Irpef pagheranno solo 1,73 per cento, che è il minimo previsto ad oggi dalla legge. Lo comunica, in una nota, Enrico Coppotelli, segretario generale Cisl Lazio. "L'intesa prevede infatti il rifinanziamento, entro la metà di aprile, del cosiddetto fondo taglia tasse con le risorse necessarie per la riduzione della pressione fiscale per quasi due milioni di contribuenti", spiega il sindacalista. (segue) (Com)