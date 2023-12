Lazio: opposizioni, grazie a nostra richiesta migliora il fondo taglia-tasse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo soddisfatti che la nostra richiesta, fatta alla maggioranza, di aprire un nuovo tavolo di confronto con i Sindacati sul fondo taglia-tasse, abbia prodotto la sigla di un accordo attraverso il quale, da qui ai prossimi mesi i cittadini del Lazio, soprattutto quelli con i redditi più bassi, potranno pagare meno. Lo dichiarano in una nota congiunta i capigruppo dell'opposizione in Consiglio regionale Mario Ciarla, Pd, Adriano Zuccalà, M5s, Marietta Tidei, Iv, Alessio D'Amato, Azione, Claudio Marotta, Verdi e Sinistra e Alessandra Zeppieri, Polo progressista. "Con la nostra battaglia in Commissione Bilancio - aggiungono - e la successiva proposta di sospensione per favorire un incontro con le sigle sindacali su un tema preponderante quale il sostegno al reddito e alle famiglie, si è aperto uno spiraglio che vedrà una riduzione delle aliquote Irpef e Irap ed entro aprile 2024 l'incremento dello stanziamento di 100mln di euro, attualmente inserito nella Legge di Stabilità. È un risultato importante che ci auguriamo possa portare a una discussione più serena e a una maggiore apertura da parte del centro-destra quando il Bilancio arriverà in aula consiliare. Resta ferma la nostra contrarietà ad una manovra risicata, che non guarda ai reali bisogni delle persone, delle famiglie e delle imprese e che ha alti margini di miglioramento". (Com)