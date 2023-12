Congo-Kinshasa: nuova alleanza politico-militare, richiamati gli ambasciatori in Kenya e Tanzania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Repubblica democratica del Congo (Rdc) ha richiamato i suoi ambasciatori dal Kenya e dalla Tanzania per consultazioni, dopo che nella capitale del Kenya, Nairobi, è stata lanciata una nuova alleanza militare congolese che include anche i ribelli. Lo ha annunciato sulla piattaforma X il portavoce del ministero degli Esteri congolese, Alain Tshibanda. L'inviato in Tanzania è stato richiamato perché il Paese ospita la sede della Comunità dell'Africa orientale (Eac), alla quale appartiene anche la Rdc. Già sabato scorso il capo della missione dell'ambasciata del Kenya era stato convocato al ministero degli Esteri a Kinshasa. Ieri un insieme di gruppi armati, milizie e organizzazioni sociali e politiche congolesi - tra cui i ribelli del Movimento 23 marzo, che da mesi combattono contro le forze armate congolesi nell'est del Paese - hanno lanciato a Nairobi l'Alleanza del fiume Congo. La nuova alleanza rappresenta un’ulteriore preoccupazione in una regione in cui l’insicurezza persiste da decenni, alimentata da rivalità etniche e da una disputa su terra e risorse con implicazioni regionali. Bintou Keita, capo della Missione delle Nazioni Unite in Congo (Monusco), ha dichiarato in un post su X di essere "estremamente preoccupata per la creazione di una nuova piattaforma politico-militare". Il prossimo 20 dicembre nella Rdc si terranno le elezioni presidenziali e legislative.(Res)