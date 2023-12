Lazio: Bertucci (Fd'I), bene accordo con i sindacati su riduzione della pressione fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La firma sull'accordo sulla riduzione della pressione fiscale per i cittadini e i lavoratori della Regione Lazio da parte delle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil è la conferma che il percorso della nostra amministrazione regionale segue con fermezza la via del dialogo e della collaborazione, fondamentali per dare risposte ai cittadini in un periodo così complicato. Così Marco Bertucci, presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio, commenta la firma, arrivata nel pomeriggio, dei sindacati sull'accordo relativo alla riduzione della pressione fiscale: dal 1 gennaio del 2025 l'eliminazione dell'addizionale del 1,60 per i redditi fino a 35.000 euro, attraverso l'azzeramento dell'aliquota per i redditi fino a 28.000 euro e in forma di riduzione fra i 28000 e i 35000 euro. Per arrivare a questo, entro il 15 aprile 2024, la Regione Lazio andrà ad adeguare la consistenza del fondo per la riduzione fiscale e per il sostegno al reddito delle famiglie che attualmente é pari a 100 milioni di euro. "È il frutto del lavoro dell'intera amministrazione regionale, del presidente Rocca e dell'assessore Righini, e certamente dal complesso lavoro che stiamo portando avanti in Commissione Bilancio fin dal principio del nostro mandato, con un dialogo sempre rispettoso e proficuo tra maggioranza ed opposizione, cruciale per il risultato oggi ottenuto. Siamo chiamati a dare risposte: è certamente uno sforzo economico ulteriore per le casse regionali, ma rappresenta un atto dovuto verso chi ha più bisogno, che oggi anche grazie a questa operazione, può guardare al futuro con un maggiore positività rispetto al passato", chiude Marco Bertucci. (Com)