Commercio: Pica (Fiepet-Confesercenti Roma), contro aumenti Osp chiediamo osservatorio permanente

22 luglio 2021

- Nella giornata di ieri siamo stati convocati last minut dall'assessore al Bilancio Scozzese in merito alle tariffe sulle occupazioni di suolo pubblico. È quanto dichiara in una nota Claudio Pica, presidente della Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio. "Non abbiamo avuto il tempo per fare le giuste valutazioni, su una tematica così importante per il comparto esercenti e per la città - aggiunge - soprattutto rispetto alle ultime decisioni dell'Amministrazione capitolina che vedono un aumento dal centro storico alle periferie di tutte le Osp. Giusto fare un adeguamento ma non salassare gli esercenti come è stato fatto. I pubblici esercizi non sono il bancomat del Comune, noi abbiamo contenuti l'aumento dei prezzi nonostante un'inflazione galoppante creando comunque posti di lavoro. Ancora una volta il Comune colpisce le imprese, dopo l'ampliamento della Ztl nel centro storico assistiamo ad un ulteriore aggravio per il comparto produttivo. Come Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio, in attesa di un incontro interassociativo per decidere cosa fare unitariamente, chiediamo che il sindaco Gualtieri convochi le associazioni per un Osservatorio permanente sul rilancio del commercio e del turismo a Roma", conclude Pica.(Com)